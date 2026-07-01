Loïc Berger en retrait aux Mondiaux

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Loïc Berger. Après son titre mondial cueilli mardi en relais sprint mixte, le Neuchâtelois a terminé bien loin du podium mercredi lors de l’épreuve longue distance des championnats du monde juniors de course d’orientation. À Karlskrona, en Suède, l’orienteur a dû se contenter d’un 37e rang final avec un temps d’1h33’20’’. Il termine à près de 20 minutes du vainqueur, son compatriote Matthieu Buehrer.

Loïc Berger aura encore l’occasion de se mettre en évidence lors de deux épreuves dans ces joutes. Il s’élancera en moyenne distance vendredi et en relais samedi. /gjo