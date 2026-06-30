Loïc Berger champion du monde junior avec la Suisse en Suède

Loïc Berger (20 ans) est champion du monde junior de relais mixte sprint avec la Suisse. L’orienteur neuchâtelois et ses trois coéquipiers ont devancé la France de 25 secondes et la République tchèque de 29 secondes, mardi à Karlskrona, en Suède. Loïc Berger a été lancé en deuxième position par Henriette Radzikowski. Le Neuchâtelois a signé le 15e chrono du deuxième relais, faisant reculer la Suisse au cinquième rang. Mais Matthieu Buehrer a fait la différence en plaçant Leonie Mathis en tête.

Lundi, Loïc Berger, qui avait déjà goûté aux joies du titre mondial, avait été éliminé dans le sprint individuel. Mercredi, place à la course longue distance en Suède. /vco