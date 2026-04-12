Nouvelles médailles pour Loane Richard et Ilan Gagnebin

Après avoir enlevé l'or la veille, la nageuse du Red-Fish Neuchâtel s'est parée d'argent sur ...
Nouvelles médailles pour Loane Richard et Ilan Gagnebin

Après avoir enlevé l'or la veille, la nageuse du Red-Fish Neuchâtel s'est parée d'argent sur le 200m papillon dimanche lors des championnats de Suisse de natation à Uster. Le nageur neuchâtelois a lui terminé troisième de la même épreuve. 

Ilan Gagnebin a brillé en papillon dimanche lors des championnats de Suisse de natation à Uster (Photo d'archive: Gagnebin). Ilan Gagnebin a brillé en papillon dimanche lors des championnats de Suisse de natation à Uster (Photo d'archive: Gagnebin).

Loane Richard à un centième de l’exploit. Après avoir enlevé l’or du 100 m samedi, la Neuchâteloise a terminé à la deuxième place dimanche lors de la finale du 200 m papillon des Championnats de Suisse de natation à Uster. Son chrono : 2'17''31, un battement de cil derrière Annina Grabher (2'17''30). Ilan Gagnebin s’est également illustré sur la même épreuve. Le nageur est monté sur la troisième marche du podium grâce à son chrono de 2'00''37. Manon Richard a, elle, échoué au pied du podium du 100 m dos en 1'03''77. /Ave


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