Nouvelles médailles pour Loane Richard et Ilan Gagnebin

Loane Richard à un centième de l’exploit. Après avoir enlevé l’or du 100 m samedi, la Neuchâteloise a terminé à la deuxième place dimanche lors de la finale du 200 m papillon des Championnats de Suisse de natation à Uster. Son chrono : 2'17''31, un battement de cil derrière Annina Grabher (2'17''30). Ilan Gagnebin s’est également illustré sur la même épreuve. Le nageur est monté sur la troisième marche du podium grâce à son chrono de 2'00''37. Manon Richard a, elle, échoué au pied du podium du 100 m dos en 1'03''77. /Ave