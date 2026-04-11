Loane Richard et Ilan Gagnebin champions suisses

Loane Richard irrésistible lors du 100 m papillon. La nageuse du Red-Fish Neuchâtel a décroché l’or en 1'00"26 samedi, lors des championnats de Suisse de natation en grand bassin à Uster. Déjà en tête lors des séries de qualifications matinales (1'01"30), l’étudiante neuchâteloise a su trouver les ressources pour devancer en finale Annina Grabher (+0,67) et Gaia Rasmussen. Quatrième après 50 m, c’est sur le sprint final qu’elle a fait la différence.

De son côté, Ilan Gagnebin, a été sacré champion de Suisse du 800 m nage libre en 8'10"35. Samedi, le Neuchâtelois aurait pu ponctuer son butin d’une deuxième médaille lors du 100 m papillon, mais le nageur de Lausanne Aquatique a terminé au pied du podium en 54"52.

Même sentence pour Manon Richard, qui a échoué à la quatrième place du 200 m dos en 2'18''07. /Ave