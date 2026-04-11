Loane Richard et Ilan Gagnebin champions suisses

Deux médailles d'or pour les Neuchâtelois aux championnats de Suisse de natation en grand bassin ...
Loane Richard et Ilan Gagnebin champions suisses

Deux médailles d'or pour les Neuchâtelois aux championnats de Suisse de natation en grand bassin samedi à Uster. En démonstration, Loane Richard a été la plus rapide lors du 100 m papillon. De son côté, Ilan Gagnebin a été sacré sur le 800 m nage libre.

Loane Richard a fait la différence dans les derniers mètres samedi lors du 100m papillon des Championnats de Suisse de natation en grand bassin à Uster (Photo d'archive: N. Richard). Loane Richard a fait la différence dans les derniers mètres samedi lors du 100m papillon des Championnats de Suisse de natation en grand bassin à Uster (Photo d'archive: N. Richard).

Loane Richard irrésistible lors du 100 m papillon. La nageuse du Red-Fish Neuchâtel a décroché l’or en 1'00"26 samedi, lors des championnats de Suisse de natation en grand bassin à Uster. Déjà en tête lors des séries de qualifications matinales (1'01"30), l’étudiante neuchâteloise a su trouver les ressources pour devancer en finale Annina Grabher (+0,67) et Gaia Rasmussen. Quatrième après 50 m, c’est sur le sprint final qu’elle a fait la différence.

De son côté, Ilan Gagnebin, a été sacré champion de Suisse du 800 m nage libre en 8'10"35. Samedi, le Neuchâtelois aurait pu ponctuer son butin d’une deuxième médaille lors du 100 m papillon, mais le nageur de Lausanne Aquatique a terminé au pied du podium en 54"52.

Même sentence pour Manon Richard, qui a échoué à la quatrième place du 200 m dos en 2'18''07. /Ave


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