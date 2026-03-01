Bradley Lestrade, champion de Suisse sur 200 mètres

Le sprinter chaux-de-fonnier a remporté l’or sur 200 mètres, avec un chrono de 21''15,  dimanche à Saint-Gall, lors des championnats de Suisse d’athlétisme en salle. 

Déjà vainqueur sur 200 mètres l'an dernier à Frauenfeld, Bradley Lestrade a conservé son titre dimanche à St-Gall  (Photo d'archive : Keystone/ Til Buergy). Déjà vainqueur sur 200 mètres l'an dernier à Frauenfeld, Bradley Lestrade a conservé son titre dimanche à St-Gall  (Photo d'archive : Keystone/ Til Buergy).

Bradley Lestrade en or ! Après avoir échoué au pied du podium la veille sur 60 mètres, le sprinter chaux-de-fonnier a cette fois été le plus rapide sur 200 mètres, dimanche à Saint-Gall, lors des Championnats de Suisse d’athlétisme en salle. Vainqueur de sa série de qualification plus tôt dans la journée, Il termine avec un chrono de 21’’15 laissant derrière lui : Matthieu Chèvre (21’’36) et Michael Sorg (21’’70). /ave


