Bradley Lestrade en chocolat sur 60 mètres

Le sprinter chaux-de-fonnier a terminé quatrième sur 60 mètres en salle ce samedi à St-Gall ...
Le sprinter chaux-de-fonnier a terminé quatrième sur 60 mètres en salle ce samedi à St-Gall lors des championnats de Suisse d’athlétisme. 

Bradley Lestrade pourra encore s'illustrer dimanche sur 200 mètres . (Photo d'archive : Bradley Lestrade) Bradley Lestrade pourra encore s'illustrer dimanche sur 200 mètres . (Photo d'archive : Bradley Lestrade)

Bradley Lestrade échoue au pied du podium sur 60 mètres en salle. Le Chaux-de-Fonnier a terminé sa course en 6’’79, ce samedi lors des championnats de Suisse d’athlétisme. Le Genevois Timothé Mumenthaler a remporté le sprint en 6’’62. Le champion suisse de 100 mètres a devancé Ricky Petrucciani (6’’66) et Jonathan Gou Gomez (6''70) . Bradley Lestrade aura encore l’occasion de s’illustrer dimanche sur 200 mètres. /Ave


