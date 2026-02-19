Curling: bilan parfait dans le Round Robin pour les Suisses

La Suisse du skip Yannick Schwaller a bouclé un Round Robin parfait aux JO 2026. Elle a signé ...
Curling: bilan parfait dans le Round Robin pour les Suisses

Curling: bilan parfait dans le Round Robin pour les Suisses

Photo: KEYSTONE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO

La Suisse du skip Yannick Schwaller a bouclé un Round Robin parfait aux JO 2026. Elle a signé un neuvième succès en autant de matches en battant l'Italie 9-5.

Les Helvètes sont prêts pour leur demi-finale. Ils seront en lice dès 19h05 contre un adversaire dont l'identité n'est pas encore connue.

Schwaller et ses coéquipiers Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel et Benoît Schwarz-van Berkel ont réussi un exploit rare en traversant le Round Robin sans la moindre défaite aux JO. Un seul précédent existe: il y a 16 ans à Vancouver, les Canadiens avaient fait de même.

Terminer en tête constitue un plus pour le CC Genève. Les Suisses sont ainsi assurés d'avoir le bénéfice de la dernière pierre lors du premier end tant en demi-finale que lors d'une éventuelle finale.

/ATS
 

Fait partie du dossier «JO de Milan-Cortina 2026»

Rubriques du dossier
Hockey: Les Suissesses luttent pour le bronze

Hockey: Les Suissesses luttent pour le bronze

Hockey: Le Canada, les Etats-Unis et la Slovaquie en demies

Hockey: Le Canada, les Etats-Unis et la Slovaquie en demies

La Suisse est passée si près de l'exploit face à la Finlande

La Suisse est passée si près de l'exploit face à la Finlande

Biathlon: la France gagne le relais dames, la Suisse 8e

Biathlon: la France gagne le relais dames, la Suisse 8e

Actualités suivantes

Hockey: Les Suissesses luttent pour le bronze

Hockey: Les Suissesses luttent pour le bronze

Autres sports    Actualisé le 19.02.2026 - 11:51

Hockey: Le Canada, les Etats-Unis et la Slovaquie en demies

Hockey: Le Canada, les Etats-Unis et la Slovaquie en demies

Autres sports    Actualisé le 19.02.2026 - 11:55

Ligue des champions: l'Inter Milan en mauvaise posture

Ligue des champions: l'Inter Milan en mauvaise posture

Autres sports    Actualisé le 18.02.2026 - 23:09

La Suisse est passée si près de l'exploit face à la Finlande

La Suisse est passée si près de l'exploit face à la Finlande

Autres sports    Actualisé le 19.02.2026 - 11:50

Articles les plus lus

Biathlon: la France gagne le relais dames, la Suisse 8e

Biathlon: la France gagne le relais dames, la Suisse 8e

Autres sports    Actualisé le 18.02.2026 - 16:40

Ligue des champions: l'Inter Milan en mauvaise posture

Ligue des champions: l'Inter Milan en mauvaise posture

Autres sports    Actualisé le 18.02.2026 - 23:09

La Suisse est passée si près de l'exploit face à la Finlande

La Suisse est passée si près de l'exploit face à la Finlande

Autres sports    Actualisé le 19.02.2026 - 11:50

Curling: Les Suisses toujours invaincus

Curling: Les Suisses toujours invaincus

Autres sports    Actualisé le 19.02.2026 - 11:50

Ultime chance de médaille pour les Suissesses en slalom

Ultime chance de médaille pour les Suissesses en slalom

Autres sports    Actualisé le 18.02.2026 - 11:16

Slalom dames: Shiffrin loin devant, Rast et Holdener placées

Slalom dames: Shiffrin loin devant, Rast et Holdener placées

Autres sports    Actualisé le 18.02.2026 - 12:06

Biathlon: la France gagne le relais dames, la Suisse 8e

Biathlon: la France gagne le relais dames, la Suisse 8e

Autres sports    Actualisé le 18.02.2026 - 16:40

Curling: Les Suisses toujours invaincus

Curling: Les Suisses toujours invaincus

Autres sports    Actualisé le 19.02.2026 - 11:50