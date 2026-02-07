Lisa Baumann reine du snowbike

Lisa Baumann fait encore coup double ! Comme l’an dernier, la vététiste neuchâteloise a raflé ce samedi les deux médailles disponibles aux Mondiaux de snowbike dans la station française de Châtel. Après avoir enlevé l’or en super-G dans la journée, la spécialiste de VTT de descente a pris le meilleur, en finale du slalom parallèle, sur sa rivale du jour, la Française Vicky Clavel (également deuxième lors du super-G), pour devenir à nouveau championne du monde de la discipline. /Ave