Lisa Baumann à nouveau championne du monde

la vététiste neuchâteloise a remporté ce samedi le super-G de snowbike à Châtel, en France ...
la vététiste neuchâteloise a remporté ce samedi  le super-G de snowbike à Châtel, en France. 

Lisa Baumann avait déjà remporté l'or sur ce même super-G l'an dernier à Châtel  (photo d'archive : UCI). Lisa Baumann avait déjà remporté l'or sur ce même super-G l'an dernier à Châtel  (photo d'archive : UCI).

Un nouveau titre de championne du monde pour Lisa Baumann. La vététiste neuchâteloise est montée sur la plus haute marche du podium ce matin à Châtel lors du super-G de snowbike. Elle a laissé derrière elle les deux Françaises Vicky Clavel (+7'') et Morgane Such (+10''). Tenante du titre, la spécialiste de  VTT de descente concourra ce soir pour l'épreuve de slalom parallèle, qui se tiendra également dans la station française. /Ave


Actualisé le

 

