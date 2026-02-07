Lisa Baumann à nouveau championne du monde

Un nouveau titre de championne du monde pour Lisa Baumann. La vététiste neuchâteloise est montée sur la plus haute marche du podium ce matin à Châtel lors du super-G de snowbike. Elle a laissé derrière elle les deux Françaises Vicky Clavel (+7'') et Morgane Such (+10''). Tenante du titre, la spécialiste de VTT de descente concourra ce soir pour l'épreuve de slalom parallèle, qui se tiendra également dans la station française. /Ave