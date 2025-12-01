Le défi d'une carrière pour Marianne Fatton

Le ski alpinisme figure pour la première fois au programme olympique en 2026. Une opportunité pour Marianne Fatton, championne du monde de sprint. A 29 ans, cet évènement peut constituer le couronnement de la carrière de la Neuchâteloise.
Objectif : Jeux olympiques ! La spécialiste de ski alpinisme Marianne Fatton prépare sa neuvième année au plus haut niveau, une saison qui pourrait lui valoir de belles satisfactions. La Neuchâteloise de 29 ans sort d’un exercice 2024-2025 réussi, avec douze podiums et un titre de championne du monde en sprint, sa discipline de prédilection. Mais elle reste aussi sur une saison éprouvante : « J’étais vidée la saison passée, je voulais faire deux semaines de ski pour moi, mais je n’avais plus l’énergie. » Les choses sérieuses reprennent cet hiver : le ski alpinisme figurera au programme des Jeux olympiques de Milan – Cortina 2026 pour la première dans l’histoire du sport.
La Neuchâteloise n’est pas encore assurée d’être du voyage en Italie. Mais, en vertu de son titre mondial, elle a une longueur d’avance sur ses adversaires. Les sélections suisses tomberont le 8 janvier après les championnats nationaux.
Marianne Fatton a suivi une préparation estivale, sans anicroche, ce qui devrait lui permettre de conserver son niveau de performance : « On a gardé tout ce qui a bien marché et on a ajouté deux camps d'altitude cet été. » L'athlète de 29 ans a donc passé trois semaines en altitude à deux reprises pendant l’été. « Cela apporte une adaptation physiologique dans le sang afin que celui-ci produise plus de globules rouges ». Ces camps sont devenus monnaie courante dans les sports d’endurance pour favoriser l’oxygénation dans le sang.
Marianne Fatton : « On met un focus très important sur les Jeux olympiques. »
« La clé de cette saison réside dans une concentration absolue sur l’objectif olympique », confie la championne du monde de sprint. Marianne Fatton souligne encore l’importance de canaliser toute son énergie vers Milan-Cortina 2026. Et cette stratégie doit porter ses fruits : « Plus les Jeux approchent, plus on se sent prêt, et moins on stresse. »
« Cela se rapproche vite, la pression va monter avec ça. »
Marianne Fatton disputera les championnats suisses au début du mois de janvier. Cet événement sera décisif pour la sélection olympique. La Neuchâteloise retrouvera ensuite la Coupe du monde, le 15 janvier en France, à Courchevel. /mne-gjo