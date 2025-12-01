Le défi d'une carrière pour Marianne Fatton

Objectif : Jeux olympiques ! La spécialiste de ski alpinisme Marianne Fatton prépare sa neuvième année au plus haut niveau, une saison qui pourrait lui valoir de belles satisfactions. La Neuchâteloise de 29 ans sort d’un exercice 2024-2025 réussi, avec douze podiums et un titre de championne du monde en sprint, sa discipline de prédilection. Mais elle reste aussi sur une saison éprouvante : « J’étais vidée la saison passée, je voulais faire deux semaines de ski pour moi, mais je n’avais plus l’énergie. » Les choses sérieuses reprennent cet hiver : le ski alpinisme figurera au programme des Jeux olympiques de Milan – Cortina 2026 pour la première dans l’histoire du sport.

La Neuchâteloise n’est pas encore assurée d’être du voyage en Italie. Mais, en vertu de son titre mondial, elle a une longueur d’avance sur ses adversaires. Les sélections suisses tomberont le 8 janvier après les championnats nationaux.

Marianne Fatton a suivi une préparation estivale, sans anicroche, ce qui devrait lui permettre de conserver son niveau de performance : « On a gardé tout ce qui a bien marché et on a ajouté deux camps d'altitude cet été. » L'athlète de 29 ans a donc passé trois semaines en altitude à deux reprises pendant l’été. « Cela apporte une adaptation physiologique dans le sang afin que celui-ci produise plus de globules rouges ». Ces camps sont devenus monnaie courante dans les sports d’endurance pour favoriser l’oxygénation dans le sang.