Marianne Fatton est championne du monde et ira aux Jeux olympiques

Marianne Fatton continue de planer. Après le bronze lundi, l’athlète de Dombresson a décroché l’or jeudi lors de la course sprint aux championnats du monde de Morgins en Valais. Au terme d’une course magistrale en 3’09’’9, elle a devancé la Française Emily Harrop d’un peu plus d’une seconde. La troisième place est revenue à l'Espagnole Ana Alonso Rodriguez. Avec ce sacre mondial, Marianne Fatton assure sa participation aux épreuves de ski alpinisme des Jeux olympiques de Milan-Cortina en 2026. /dpi



