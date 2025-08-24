Bradley Lestrade en or sur 200 mètres !

Bradley Lestrade est champion de Suisse ! Le Chaux-de-Fonnie a décroché l’or dimanche à l’occasion du 200 mètres des championnats de Suisse d’athlétisme. Après avoir remporté l’argent samedi sur le 100 mètres, il a dominé les débats sur le demi-tour de piste à Frauenfeld. Déjà largement vainqueur des séries en matinée, le sprinter neuchâtelois a mis tout le monde d’accord en courant en 20’’79 en finale. Il devance Mathieu Chèvre (20’’95) et Nick Stalder (21’’17).

Bradley Lestrade a ainsi parfaitement profité de l’absence de Timothé Mumenthaler, sacré sur 100 mètres la veille, pour s’emparer du titre national. /gjo