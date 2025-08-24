Bradley Lestrade en or sur 200 mètres !

Le titre pour Bradley Lestrade. Le sprinter chaux-de-fonnier est devenu champion de Suisse ...
Bradley Lestrade en or sur 200 mètres !

Le sprinter chaux-de-fonnier est devenu champion de Suisse du 200 mètres dimanche après-midi lors des championnats de Suisse d’athlétisme à Frauenfeld. Déjà en argent la veille sur 100 mètres, il s’est offert le titre en 20’’79.

Bradley Lestrade s'est offert la plus belle des médailles dimanche sur le 200 mètres des championnats de Suisse d'athlétisme. (Photo : Keystone/ Til Buergy) Bradley Lestrade s'est offert la plus belle des médailles dimanche sur le 200 mètres des championnats de Suisse d'athlétisme. (Photo : Keystone/ Til Buergy)

Bradley Lestrade est champion de Suisse ! Le Chaux-de-Fonnie a décroché l’or dimanche à l’occasion du 200 mètres des championnats de Suisse d’athlétisme. Après avoir remporté l’argent samedi sur le 100 mètres, il a dominé les débats sur le demi-tour de piste à Frauenfeld. Déjà largement vainqueur des séries en matinée, le sprinter neuchâtelois a mis tout le monde d’accord en courant en 20’’79 en finale. Il devance Mathieu Chèvre (20’’95) et Nick Stalder (21’’17).

Bradley Lestrade a ainsi parfaitement profité de l’absence de Timothé Mumenthaler, sacré sur 100 mètres la veille, pour s’emparer du titre national. /gjo


Actualisé le

 

