Bradley Lestrade vice-champion de Suisse

Avec un chrono de 10’39’’, le sprinter chaux-de-fonnier s’est paré d’argent sur 100 mètres samedi soir lors des championnats de Suisse d’athlétisme à Frauenfeld.

Bradley Lestrade a décroché une belle médaille d'argent sur 100 mètres samedi aux championnats de Suisse d'athlétisme. (Photo : Keystone/Til Buergy) Bradley Lestrade a décroché une belle médaille d'argent sur 100 mètres samedi aux championnats de Suisse d'athlétisme. (Photo : Keystone/Til Buergy)

Une nouvelle médaille nationale pour Bradley Lestrade. Le Chaux-de-Fonnier a pris la deuxième place de la finale du 100 mètres des championnats de Suisse d’athlétisme samedi soir. Sur la piste de Frauenfeld, le sprinter neuchâtelois a franchi la ligne en 10’39’’, comme en demi-finale. Un chrono qui lui permet de décrocher l’argent, en devançant d’un petit centième Silvan Wicki. En revanche, Bradley Lestrade a dû s’incliner face au temps du champion d’Europe du 200 mètres, Timothé Mumenthaler, qui a fusé en 10’26’’ sur la ligne droite.

Bradley Lestrade aura encore une occasion de briller lors de ces championnats de Suisse. Il disputera les séries du 200 mètres dimanche dès 10h20 pour, peut-être disputer la finale prévue à 14h15. /gjo


Actualisé le

 

