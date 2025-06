Sange Sherpa le plus rapide sur 166 km

Vincent Costet contraint à l’abandon

Parmi les coureurs qui ont relevé le défi des organisateurs, on retrouvait le membre de notre rédaction, Vincent Costet. Malgré une préparation d'environ six mois, le Chaux-de-Fonnier a été contraint à l’abandon tôt samedi matin, en raison de douleurs à un genou. Il a tout de même parcouru plus de 80 km en 15h d’efforts, qui l’ont mené jusqu’en Bas des Aiguilles de Baulmes.