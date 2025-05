100 miles à courir, le défi de notre journaliste

Trouver l’équilibre entre entraînement, vie familiale et vie professionnelle : c’est un travail de funambule à en croire les propos de l’entraîneur de notre journaliste. Surtout que Vincent Costet prépare cette course depuis six mois et cela demande un investissement total. « L'entraînement ne fait pas progresser, c'est la récupération de cet entraînement qui fait progresser », explique Marc Donzé, pour qui il est crucial dans ce type de préparation de trouver un juste milieu entre effort, travail et famille.