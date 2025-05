Ils ont parcouru 18 boucles à la Simba Run

Les organisateurs de la Simba Run ont un large sourire après la troisième édition de cette course de trail organisée autour des Gollières, au Val-de-Ruz, pour la bonne cause, en l'occurrence en faveur d'enfants au Kenya. Cette année, 72 duos se sont lancés samedi sur une boucle de 4,3km et 200m de dénivelé, à parcourir un maximum de fois en six heures. Cyril Choffat et Yanis Jeannerat se sont imposés en bouclant la boucle 18 fois, juste devant Aubin Ferrari et Noam Naguel. Contrairement à l'année dernière, l'épreuve a évité la grêle. Les organisateurs donnent déjà rendez-vous aux coureurs le 30 mai 2026 pour la prochaine édition. /vco