Défi convivial et solidaire, la Simba Run est de retour

Courir pour soi, pour son équipier et pour la bonne cause. C’est le principe de la Simba Run. La course de trail revient pour une troisième édition samedi aux Hauts-Geneveys. Pour rappel, des binômes se relayent durant six heures sur une boucle d’environ cinq kilomètres. Cette année, les 150 dossards avaient déjà trouvé preneur au mois de mars. Signe d’un joli succès populaire auquel Fabien Juan, l’un des organisateurs, ne s’attendait pas forcément lorsqu’il a lancé la manifestation il y a trois ans. « On partait totalement dans l’inconnu », se remémore-t-il. Pas question pour autant d’augmenter le nombre d’inscriptions. « On veut garder notre côté convivial. De plus, on ne pourrait pas emprunter les mêmes sentiers avec plus de monde », développe Fabien Juan.