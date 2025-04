Loïc Berger gagne sur le BCN Tour et rend hommage à Pascal Buchs

« Pascal ». C’est le prénom qu’on pouvait lire dans le dos des sociétaires de l’Association neuchâteloise de course d’orientation participant mercredi au Locle à la deuxième étape du BCN Tour 2025 : un hommage à Pascal Buchs, l’orienteur tragiquement disparu cet hiver en montagne. Loïc Berger a fait honneur à ce maillot en remportant la course en 30’34’’, avec largement plus d’une minute d’avance sur Aubin Ferrari et Alexis Lhérieau, après un camp d’entraînement pourtant « intensif » avec l’équipe de Suisse. « C’est l’hommage que ses deux clubs, le neuchâtelois et le finlandais, rendent à Pascal. C’était vraiment quelqu’un de génial », livre Loïc Berger, qui devrait encore participer à une étape de ce BCN Tour.