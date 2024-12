Le sport neuchâtelois pleure Pascal Buchs, « un jeune homme lumineux »

Pascal Buchs était un jeune homme humble, souriant et apprécié. C’est ce qui ressort de la bouche de sportifs neuchâtelois qui l’ont longtemps côtoyé, dans le monde de la course d’orientation ou ailleurs. Le jeune Vaudruzien de 27 ans est décédé vendredi lors d’une randonnée à ski en Valais, selon un communiqué diffusé samedi. « C’était un homme très dévoué, très lumineux » raconte Pierre Wyrsch, président de l’Association neuchâteloise de course d’orientation. « Depuis le temps que je le connaissais, c’était aussi l’un des meilleurs amis de mon fils, il était toujours avec le sourire, même quand les choses allaient moins bien. » Pascal Buchs est décrit comme un jeune motivé et impliqué, au sein du comité de l’ANCO comme dans son sport. Mais il n’y avait pas que la course d’orientation : « Le BCN tour par exemple. Et il y avait aussi sa passion pour la montagne qu’il partageait avec ses parents, sa sœur. Et la partie trail », rappelle Pierre Wyrsch.