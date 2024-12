Pascal Buchs est décédé

La montagne a emporté Pascal Buchs. L’athlète des Hauts-Geneveys est décédé vendredi, communique Swiss Orienteering sur son site internet samedi. Le Neuchâtelois était en randonnée à ski en compagnie de son père en Valais, lorsqu’une masse de neige s’est détachée sous ses skis. Une avalanche l’a alors emporté. « Malgré les mesures de réanimation prises rapidement et le transfert à l'hôpital de Sion, il a succombé à ses blessures », précise le communiqué. Le jeune homme de 27 ans, membre de l’Association neuchâteloise de course d'orientation (ANCO) s’était illustré l’automne dernier, avec une deuxième place en relais aux championnats du monde militaires en Espagne. Depuis 2018 et son entrée dans le cadre élite de Swiss Orienteering, le Vaudruzien avait également participé à des courses de championnats du monde, de Coupe d’Europe ou des championnats suisses, lors desquels il a remporté plusieurs médailles. Sans oublier ses nombreuses participations à des courses régionales.



Sa famille livre un témoignage sur le site internet de l’ANCO, rappelant que Pascal Bucs « part trop tôt, mais il aura profité de chaque instant de sa vie ».

Un hommage pour Pascal Buchs aura lieu le jeudi 2 janvier à 13h aux Gollières aux Hauts-Geneveys (en extérieur). Le communiqué de Swiss Orienteering demande à ce que la sphère privée des personnes endeuillées soit respectée. /comm-swe