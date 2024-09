Loanne Duvoisin voulait « faire mieux »

Un parcours difficile et des conditions météo compliquées, mais une médaille de bronze aux championnats du monde Xterra. C’est le bilan du weekend de Loanne Duvoisin à Molveno en Italie. Samedi, la Vaudruzienne a terminé troisième de l’épreuve en 2h58’15’’ (1,5 km de natation, 32 km de VTT et 10 km de course à pied). Cette performance, la championne d’Europe en titre la savourait déjà dimanche. Avec une pointe de regret quand même. « C’est la meilleure course que j’ai faite dans les Dolomites les quatre dernières années », avoue Loanne Duvoisin à notre micro. « Mais c’est sûr qu’au vu de la forme que j’avais ces derniers mois, j’espérais un petit peu plus. Ça, c’était un petit peu frustrant. » La cross-triathlète a par exemple réussi à prendre l’avantage sur le VTT, mais comme elle a concentré sa préparation du vélo de route ces derniers mois, son avance a fondu dans les trois derniers kilomètres de la montée samedi.