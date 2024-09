Nouvelle performance internationale pour Loanne Duvoisin

Du bronze aux championnats du monde Xterra pour Loanne Duvoisin. Samedi, la cross-triathlète a signé une performance de choix à Molveno en Italie. La Vaudruzienne a terminé l’épreuve après 2h58’15’’, après 1,5 km de natation, 32 km de VTT et 10 km de course à pied. La Française Solenne Billouin (2h55’43’’) est devenue championne du monde, devant l’Italienne Sandra Mairhofer (2h57’35’’). Une médaille de plus pour Loanne Duvoisin, après son titre de championne d’Europe Xterra remporté mi-août en République tchèque. /swe