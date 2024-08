Loanne Duvoisin championne d'Europe

Un nouveau titre européen pour Loanne Duvoisin. Déjà sacrée l'an dernier, la triathlète neuchâteloise a en effet récolté avec la manière la médaille d’or des championnats d’Europe de Xterra samedi à Prachatice, en République tchèque. Elle s’est imposée en 3h02’40’’, reléguant sa dauphine, la Tchèque Aneta Grabmüller à 2’25’’. Son parcours comprenait 1,5km de natation, 33km de VTT et 10,5km de course à pied : « Le travail paie, nous sommes dans la bonne direction » a indiqué Loanne Duvoisin sur son compte instagram, qui entend surtout se spécialiser sur la distance olympique du triathlon traditionnel, avec non pas du VTT au programme mais du vélo sur route. Elle ambitionne de participer aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028. /mne