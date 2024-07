Un enseignant neuchâtelois champion de France de football américain

Une organisation difficile à gérer

Si le titre national est venu décorer une première saison réussie, l’enchaînement des trajets, des entraînements, des matches de championnat et de Coupe d’Europe, cumulés à son travail d’enseignant au Val-de-Travers, ont coûté une bonne dose d’énergie à Antoine Feuvrier ces derniers mois. « D’un côté on gagne la finale et c’est incroyable, et 35 heures plus tard on est devant sa classe. C’est très particulier ».