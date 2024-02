Un Vallonier à la conquête de l’Hexagone

Un Neuchâtelois chez les vice-champions d’Europe de football américain. Il s’appelle Antoine Feuvrier et est originaire de Môtiers dans le Val-de-Travers. Il joue depuis quatre années maintenant au Knights de Neuchâtel et pour la première fois cette saison avec les Black Panthers de Thonon-les-Bains, le club champion de France. Antoine Feuvrier devait disputer son premier match le week-end dernier dans l’Hexagone, mais ce dernier a été annulé à cause du mouvement de colère des agriculteurs. « J’avais déjà eu l’occasion de faire mes débuts avec l’équipe en match amical, donc ce n’était pas vraiment une frustration. Il y avait par contre un peu de déception parce qu’on sentait une bonne tension naitre avant la rencontre », explique Antoine Feuvrier.