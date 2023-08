Un titre mondial qui doit servir de vitrine

Elles ne sont pas encore redescendues de leur nuage. Mais c’est bien de l’or qui est suspendu autour de leur cou. Les Chaux-de-fonnières Nastasia Citivillo et Nanguita Sieber sont devenues championnes du monde de tchoukball avec la Suisse, samedi à Prague en Tchéquie. C’est une première dans l’histoire du tchoukball féminin helvétique. Cette compétition avait toujours été remportée par Taïwan, depuis qu’elle existe officiellement, en 1984. Les Suissesses imitent leurs homologues masculins 19 ans après leur seul et unique sacre. Elles n’ont pas manqué de manifester leur joie à l’issue d’une finale gagnée 42-36 face aux Italiennes, comme si le temps s’était arrêté sur ce moment inoubliable : « C’est le fruit, une récompense, du travail accompli ses dernières années. On l’espérait, mais on ne s’y attendait. Gagner la finale pour nous, c’est quelque chose d’incroyable », s’enthousiasme Nanguita Sieber.