Le Xterra fait escale à La Brévine

La crème du cross-triathlon débarque ce week-end à la Brévine. Une manche du championnat XTerra est organisée sur deux jours au bord du lac des Taillères. Cette compétition internationale - baptisée sobrement Xterra Switzerland - verra la présence de la nouvelle championne d’Europe de la discipline, Loanne Duvoisin. La Vaudruzienne disputera notamment la course élite samedi après-midi. Une deuxième neuchâteloise va aussi se mesurer au tracé qui comporte 1,5 km de natation, 34 km de VTT et 11 km de course à pied, il s’agit de Joanna Ryter.







Une première pour Sportplus



C'est la première fois que la commune des Montagnes neuchâteloises accueille cette compétition de Xterra. En effet, la manche avait lieu auparavant à La Vallée de Joux. Alors que l’organisateur vaudois souhaitait jeter l’éponge, la société neuchâteloise SportPlus - dirigée par Carolane Otz et bien connue pour le BCN Tour - n’a pas laissé passer sa chance. Elle s’est proposée pour reprendre ce qui reste la seule manche helvétique de ce championnat.