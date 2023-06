Sacre européen pour Loanne Duvoisin

Loanne Duvoisin sur la plus haute marche du podium. La triathlète vaudruzienne est devenue championne d’Europe de Xterra, la version labellisée du cross-triathlon, samedi à Namur en Belgique. Elle s’est imposée au terme de près de trois heures d’effort (2h57’11’’) après avoir avalé 1,5 kilomètres de natation, 35 kilomètres de VTT et 10 kilomètres de cross en course à pied. Sortie de l’eau avec 2’39’’ de retard sur Sandra Maierhofer, elle est parvenue à combler son handicap à la faveur du VTT. Au final, elle distance l’Italienne, médaillée d’argent, d’1'05''.

Le palmarès de Loanne Duvoisin devient de plus en plus fourni : la triathlète de 25 ans avait entre autres été sacrée championne du monde juniors d’Xterra en 2017 et vice-championne du monde élites en 2021.

Loanne Duvoisin aura l’occasion d’étrenner son titre samedi prochain 17 juin du côté du lac des Taillères. Elle sera en principe au départ de la première édition du Xterra de La Brévine. /mne