Coup de pouce pour développer le catch

Il est séduit par le catch et le pratique même assidûment depuis plusieurs années : le Neuchâtelois Elias Richter, de son nom de ring, a gagné la finale suisse, le 30 novembre à Lausanne, devant un parterre de quelque 400 spectateurs. Ce doctorant à l’Université de Neuchâtel est aussi à l’origine de l’Association Neuchâtel Catch Wrestling qui vise à développer ce sport de combat, au profil plutôt particulier. Si le catch s’inspire à l’origine de la lutte, il est en effet souvent considéré comme un spectacle, plutôt qu’un sport, dans lequel le déroulement du combat est codifié et le vainqueur connu d’avance. Elias Richter balaie d’un revers de la main cette vision générée, selon lui, par les dérives à l’américaine : « Aux États-Unis, on ne demande pas seulement aux catcheurs de monter sur un ring, mais parfois aussi de jouer un rôle. En Suisse, il n’y a pas tout cet aspect théâtral ».