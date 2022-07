Bateaux neuchâtelois en or

C’est une moisson de médailles qualifiée d’historique ! La Société nautique de Neuchâtel a pris part samedi et dimanche sur le lac du Rotsee, dans le canton de Lucerne, aux championnats de Suisse d’aviron. Les équipages masters du club neuchâtelois se sont tout particulièrement illustrés avec sept bateaux médaillés dont quatre en or. Le bilan est le suivant : Succès en skiff homme masters de Rodolphe Salomon, victoire et médaille de bronze du club en double mixte. La SNN a encore signé un doublé, or et argent, en double messieurs. Le quatre mixte neuchâtelois (soit deux hommes, deux femmes dans le bateau) a triomphé haut la main dans sa catégorie en dépit d’une concurrence accrue indique le communiqué du club.

Ces championnats de Suisse ont réuni quelque 720 rameurs et rameuses en provenance de 52 clubs différents. /comm-mne