« Je m’entraîne avec » les fondeurs du Giron jurassien

Il y avait Eileen, Alix, Nils et Antoine : tous quatre suivaient les conseils et consignes de leur coach, Pierre Tichit. C’était mercredi au Centre nordique de La Vue-des-Alpes. Agés entre 14 et 15 ans, les fondeurs du Centre Régional de Performance de ski nordique du Giron jurassien profitaient à fond des excellentes conditions de neige et de l’ensoleillement qui régnaient ce jour-là sur le site. Dans le cadre de « Je m’entraîne avec », Marcel Neuenschwander s’est rendu sur place, skis de fond aux pieds bien sûr, pour suivre l’entraînement des éventuels successeurs de Dario Cologna.