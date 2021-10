« Je m’entraîne avec » Claude Béroud

Pratiqué par tout un chacun pendant l’été, les passionnés y jouent toute l’année. Cette semaine dans notre chronique « Je m’entraîne avec », on sort le cochonnet et les boules, direction le club de pétanque La Gentiane à Bévilard. Société créée en 1977, elle compte actuellement 32 membres et fait partie de l’Association Jurassienne de pétanque, qui regroupe des clubs du Jura, du Jura bernois, de Bienne et celui de La Chaux-de-Fonds. L’été touchant à sa fin, le secrétaire et membre licencié de La Gentiane Claude Béroud a reçu Lydiane Guenat sur les pistes extérieures de Bévilard pour quelques explications sur ce sport :