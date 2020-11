Le cri du coeur des clubs neuchâtelois

Aides à fonds perdus

En conclusion, la Task force se dit dans l’attente de la validation par le Parlement fédéral des mesures d’aides à fonds perdus. Elle compte aussi sur des aides complémentaires octroyés par l’Etat.

Et à ce titre, cette vidéoconférence s’inscrit à la veille de la cession du Grand Conseil. Les députés se pencheront sur motion urgente déposée par Alexandre Houlmann et co-signée par 25 autres personnes : « Laisserons-nous sombrer nos clubs de sport sous la contrainte des mesures Covid-19 ? ». Les débats devraient se tenir ce mercredi et la réponse du Grand Conseil est attendue avec impatience par tous les clubs neuchâtelois. /mne