Le Badminton-club La Chaux-de-Fonds en mode compétition

Le Badminton-club La Chaux-de-Fonds recentre ses objectifs. Celui-ci entame les interclubs de Ligue A samedi prochain sur le terrain de Tavel Fribourg. Le premier match à domicile est programmé, le lendemain, dimanche 29 septembre à 14 heures au Collège des Crêtets contre le BC Zurich.

Demi-finaliste des play-off la saison dernière, le BCC avait été sacré champion de Suisse de Ligue A il y a deux ans. Le club chaux-de-fonnier évolue au sein de l’élite helvétique depuis 31 ans. Champion national à six reprises, il a toutefois de plus en plus de difficultés à jouer les premiers rôles : « Disposer d’un effectif compétitif en engageant des mercenaires de qualité coûte toujours plus cher » souligne Olivier Menod, l’un des deux co-présidents du club, avec Thierry Humair.

A l’avenir, le BC La Chaux-de-Fonds entend en priorité miser sur des joueurs issus de son important mouvement juniors. La première équipe ne sera pas négligée pour autant. Olivier Menod estime d’ailleurs que celle-ci a toujours très belle allure. Emmené par Sabrina Jaquet, le BC La Chaux-de-Fonds vise une nouvelle participation aux play-off au terme de l’exercice régulier.