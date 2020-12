Valtra espère avant de craquer face à Guin

Le VBC Val-de-Travers n'a toujours pas retrouvé le goût de la victoire en Ligue A féminine de volleyball. Au lendemain d'un revers face à Lugano, la lanterne rouge s'est à nouveau inclinée samedi soir à EspaceVAL 3-1 contre Guin. Et pourtant, Valtra a bien commencé son début de partie face à cette formation de haut de classement. La troupe à Luis Souza a même remporté le premier set 25-22. La deuxième manche a également été serrée, mais malgré tout perdue 25-20 par les Vallonnières. Celles-ci ont ensuite laissé filer plus largement les deux derniers sets 25-15 et 25-13.

Au classement, Valtra reste dernier avec un petit point. /lre