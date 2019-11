Défaite sans appel pour Valtra

Mauvaise opération pour Valtra. Les volleyeuses du Val-de-Travers se sont inclinées face à Genève Volley 3-0 samedi en Ligue A. Les Vallonnières n’ont pas pu faire douter les Genevoises et ont perdu 25-17, 25-21 et 25-15. Au classement, Valtra perd un rang à la faveur de Genève et se retrouve à la 9e place avec un point de retard sur son adversaire du jour mais aussi qu’un point d’avance sur la lanterne rouge Toggenburg. /lyg