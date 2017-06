Wawrinka continue son chemin à Roland-Garros

Stan Wawrinka a livré une prestation convaincante au deuxième tour du tournoi de tennis de Roland-Garros jeudi. Le Vaudois a battu l’Ukrainien Alexandr Dolgopolov en trois sets 6-4 7-6 7-5 en 2h34 de jeu.

Après un premier set remporté 6-4, la deuxième manche a été plus disputée. Les deux joueurs ont eu recours au tie-break pour se départager.

Bouleversé après la perte du deuxième set, Dolgopolov manquait son début de troisième manche et Stan Wawrinka pouvait creuser le trou à 3-0. Mais c’était sans compter la ténacité de son adversaire ukrainien qui a tenu bon jusqu’à 5-5. Un moment où « Stan the Man » transformait une balle de break qui lui permettait de servir pour le match. Le vainqueur de l’édition 2015 n’allait pas manquer cette occasion et parvenait à remporter la rencontre.

Au prochain tour, Stan Wawrinka rencontrera le vainqueur du duel entre les deux Italiens Andrea Seppi et Fabio Fognini. /lre