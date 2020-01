Stan Wawrinka magistral

Stan Wawrinka a rejoint Roger Federer en quarts de finale de l’Open d’Australie de tennis lundi. Au terme d’une longue bataille en cinq sets, le Vaudois s’est en effet qualifié aux dépens du Russe Daniil Medvedev. Il s’est imposé 6-2 2-6 4-6 7-6 6-2.

Face à un joueur qui était considéré comme l'un des favoris du tournoi, Stan Wawrinka a sans doute signé sa plus belle victoire depuis son retour au jeu, il y a deux ans, après sa double opération au genou gauche. Porté par un service remarquable, il a été le plus entreprenant sur le court pour signer un succès qui ne souffre aucune discussion. Stan Wawrinka fête au passage son 300e succès sur le circuit. En quarts de finale, il en découdra avec le vainqueur du match entre Alexander Zverev et Andrey Rublev. /mne