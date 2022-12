Yann Sommer et Nico Elvedi ne se sont pas entraînés

Yann Sommer et Nico Elvedi seront-ils présents vendredi soir face à la Serbie ? Le Bâlois et le Zurichois, victimes d'un refroidissement, ne se sont pas entraînés jeudi.

Les deux joueurs sont restés sagement à l'hôtel. Plus réjouissant, Xherdan Shaqiri et Noah Okafor étaient, en revanche, présents lors de cet entraînement matinal. Les deux attaquants devraient être en mesure de tenir leur place vendredi.

Si Yann Sommer et Nico Elvedi devaient renoncer, ils seraient remplacés par Gregor Kobel, intronisé no 2 par Murat Yakin avant les trois coups de cette Coupe du monde, et par Fabian Schär.

/ATS