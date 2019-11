Xamax M21 et le FC Colombier engrangent un point

La relève xamaxienne remporte un bon point contre le leader. Xamax M21 a fait match nul 0-0 contre le FC Guin samedi en 2e ligue interrégionale de football. Le FC Colombier a également tenu un score de parité contre le CS Romontois 2-2. Au classement, les jeunes « rouge et noir » restent 3e à huit points de leur adversaire du jour. Le FC Colombier stagne à la 14e et dernière place avec sept longueurs de retard sur le 13e rang du CS Romontois.

La rencontre entre le FC Echichens et le FC Le Locle, prévue dimanche à 14 heures, est renvoyée. /lyg