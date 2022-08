Justin Paroz remporte le Tour des stations

Justin Paroz a remporté samedi en Valais la course de tous les superlatifs : le Tour des stations. Il a passé la ligne d'arrivée après un peu plus de 9h35 d'effort, 242 kilomètres et près de 9'000 mètres de dénivelé. Le Neuchâtelois termine avec un quart d'heure d'avance sur le Belge Michiel Minnaert. Steve Morabito complète le podium. Il s'agit d'une belle revanche pour Justin Paroz qui avait pris la deuxième place en 2021 et la troisième en 2020. /lre