« Je m’entraîne avec » Yoga prévôtois

Une expérience entre souplesse, force et spiritualité. C’est ce que propose Yoga prévôtois. Cette école a été fondée il y a quelques années par Hélène Burger-Tolotti. La jeune femme a découvert cette discipline en 2015. Elle ne l’a plus lâchée et est depuis devenue enseignante. Elle propose des cours traditionnels de hatha yoga, de HIIT yoga qui inclut des exercices de fitness, de yoga thérapie, ainsi que des leçons adaptées pour les enfants dans sa salle de Moutier. Dans le cadre de notre chronique sportive, Emilie Muhmenthaler est allée en découvrir davantage sur le yoga.