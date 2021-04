Reprise en vue pour le BC La Chaux-de-Fonds

La saison de badminton est relancée. Après de longs mois d’arrêt en raison des restrictions sanitaires, le BC La Chaux-de-Fonds va reprendre du service. Les interclubs de Ligue A vont redémarrer dès vendredi 9 avril.

Swiss Badminton a toutefois décidé de limiter la phase de qualification du championnat aux matches aller. De ce fait, le BC La Chaux-de-Fonds va devoir disputer encore quatre rencontres en vue de décrocher éventuellement son ticket pour les demi-finales des play-off.

La question est maintenant de savoir quels joueurs et joueuses le BCC alignera. Et plus particulièrement si ses mercenaires seront autorisés à venir en Suisse en vertu des restrictions sanitaires. Le capitaine de l'équipe, Gillles Tripet, explique que la situation est complexe...