« Je m’entraîne avec » Marlise Paratte et Must

Un parcours qui fait un peu penser à du saut d’obstacles. Un être humain qui court, parle fort et fait des gestes. Et un chien qui s’enfonce dans des tunnels, zigzague entre des poteaux ou grimpe sur des balançoires le plus vite possible. Ce sont les ingrédients de l’agility, une discipline sportive qui se pratiquent à six pattes.

Myriam Wittwer a suivi Marlise Paratte, son border collie Must et l’équipe de la SEC, la société d’éducation cynologique de La Chaux-de-Fonds lors de leur entraînement à Glovelier.