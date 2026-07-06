Le loup pourrait être repoussé par des odeurs (étude de l'UniNE)

La mise en place de barrières olfactives pour repousser le loup est à l'étude. L'Université ...
Le loup pourrait être repoussé par des odeurs (étude de l'UniNE)

Le loup pourrait être repoussé par des odeurs (étude de l'UniNE)

Photo: KEYSTONE/FABRICE COFFRINI

La mise en place de barrières olfactives pour repousser le loup est à l'étude. L'Université de Neuchâtel s'est intéressée à la communication urinaire entre canidés et aux réactions d'une meute face au marquage d'un intrus.

'Les marques urinaires qu’un loup dépose le long de son territoire sont autant d’informations qu’il transmet sur son identité, son statut social, sa condition reproductive. Or, ce mode de communication, pourtant fondamental chez les canidés, reste très peu étudié scientifiquement', a indiqué l’équipe du Laboratoire de cognition comparée de l’Université de Neuchâtel (UniNE).

L'étude, soutenue par le Fonds national suisse (FNS), a été publiée dans la revue 'Frontiers in Ethology'. Entre avril et juin 2024, l’équipe de chercheurs a exposé cinq meutes réparties dans quatre parcs animaliers suisses à des stations olfactives placées à l’extérieur le long de leurs enclos.

'Ces stations consistaient en une plaque en aluminium fixée à 30 cm du sol, afin d’imiter la hauteur naturelle d’une miction en position surélevée. Les scientifiques ont déposé sur ces plaques trois millilitres d’urine de loup pour simuler la présence d’un congénère externe à la meute. Afin de distinguer une réaction spécifique d’une simple réponse à la nouveauté' de l'urine humaine a aussi été utilisée', a précisé le FNS dans un communiqué.

Les réactions de treize loups, dont six reproducteurs et sept non-reproducteurs, ont été enregistrées en continu par des caméras-pièges et analysées. Le résultat est clair: par rapport aux individus subordonnés ou juvéniles, les louves et loups reproducteurs, qui élèvent des petits, s’intéressent nettement plus aux marques olfactives étrangères.

Approche, reniflement, marquage urinaire ou fécal en retour: les comportements observés étaient essentiellement exploratoires. L’analyse des réactions montre que l’urine de loup a déclenché environ treize fois plus de ces comportements d’investigation que l’urine humaine chez les reproducteurs.

Encore plusieurs années de recherche

'Pour savoir quel type d’odeur utiliser, à quelle concentration, à quelle distance ou à quelle fréquence la renouveler pour maintenir une barrière efficace, nous devons d’abord étudier et comprendre ce qui se joue au niveau cognitif chez le loup au moment où il sent cette odeur. Ce n’est qu’ainsi qu’il deviendra ensuite envisageable de manipuler le signal et le rendre, par exemple, dissuasif', explique Gwendolyn Wirobski, spécialisée en comportement animal et cognition sociale chez les canidés, citée dans le communiqué.

Une collaboration avec un biochimiste est en cours. Elle vise à créer des profils olfactifs selon le sexe, l’âge et le statut social de l’animal, puis de tester l’effet de ces 'fragrances' sur le comportement des loups dans des parcs animaliers, et à terme dans la nature.

'La testostérone, les œstrogènes, le cortisol: tous ces facteurs – et bien d’autres encore – jouent très probablement un rôle dans le message transmis. À nous de le décrypter', précise la chercheuse. Mais elle estime qu’il faudra encore plusieurs années de recherche avant que les scientifiques ne puissent proposer un outil fiable à déployer sur le terrain.

/ATS
 

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