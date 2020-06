Hôpital de la Broye: démission en bloc du conseil d'établissement

A la suite des résultats de deux audits sur les difficultés de l'Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) à Payerne, le conseil d'établissement démissionne en bloc. Les conclusions publiées vendredi mettent en évidence des « défaillances » dans la gouvernance.

Après le départ anticipé du directeur général à la fin de l'année 2019 et la démission de plusieurs cadres au sein de la direction générale, les Départements de la santé vaudois et fribourgeois avaient confié à des experts externes le mandat de réaliser un examen approfondi de la gouvernance et des finances de l'HIB, ainsi que de son organisation médicale.

Les audits pointent des « défaillances » dans la gouvernance, constatant notamment que le Conseil d'établissement, en « s'impliquant dans de nombreuses tâches au niveau opérationnel, n'est pas parvenu à se concentrer pleinement sur sa responsabilité stratégique ». La direction générale de l'établissement, « marquée par des dissensions qui ont conduit à plusieurs départs, a fait preuve quant à elle de manque de collégialité », souligne aussi le rapport, selon un communiqué commun des deux cantons.

Les auditeurs relèvent aussi « une confusion des rôles dans la gouvernance médicale, des tensions et déficits de communication avec les services cliniques, et une perte de confiance du personnel médico-soignant envers ses organes de direction ». Ils n'ont en revanche relevé « aucun dysfonctionnement majeur mettant en cause la sécurité des patientes et patients ». /ATS