Sorti(e) de boîte : La Fondation pour le cheval

Des vieux chevaux qui peuvent profiter de leur retraite. Sorti(e) de boîte prend un bol d'air en découvrant la Fondation pour le cheval. Elle a été créée en 1958 par Hans Schwarz, un journaliste bernois qui voulait éviter que les chevaux, remplacés par les tracteurs, ne finissent à la boucherie. Depuis, les équidés en fin de carrière peuvent profiter des pâturages taignons. L’entreprise, unique en Suisse, s’est développée sur quatre sites : Le Roselet, Maison-Rouge, Le Jeanbrenin et Les Murs. Une centaine d’hectares sont à disposition pour accueillir environ 200 équidés et fournir le foin nécessaire. Des chevaux, mais aussi des poneys et quelques ânes, que les propriétaires confient à la Fondation pour qu’ils puissent vivre une seconde existence. Ils découvrent alors la vie en troupeau. « Dans le troupeau, il y a des affinités qui se créent entre certains et pas forcément avec d’autres. Ils se tiennent souvent entre copains », relève Cynthia Rindlisbacher. La responsable de la station du Roselet rappelle que la Fondation n’accepte que les juments et les hongres âgés entre 18 et 23 ans. Au-delà, les animaux ne s’adaptent pas bien à ce nouvel environnement.