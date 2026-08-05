Un septuagénaire grièvement blessé à Sainte-Croix

Mercredi dernier, peu après minuit, la Centrale vaudoise police était avisée qu’un homme gisait inconscient devant un établissement public au centre de Ste-Croix. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime, un homme de 72 ans, aurait subi des coups et aurait chuté lourdement au sol. Rapidement dépêchés sur les lieux, les secours l’ont prise en charge avant de la transporter à l’hôpital « dans un état jugé préoccupant », indique la police cantonale vaudoise dans un communiqué. Son pronostic vital est engagé.

L’altercation se serait déroulée à la suite d’un différend ayant opposé le septuagénaire à plusieurs jeunes individus. Un ressortissant français, âgé de 14 ans, domicilié dans la région, a été identifié et entendu par les inspecteurs. Il a été placé en détention provisoire par le président du Tribunal des mineurs. Les autres personnes impliquées ont également été identifiées et entendues.

Une instruction pénale est en cours, sous l’autorité du Tribunal des mineurs. /comm-bla