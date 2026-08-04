2000-SPARK débarque à Neuchâtel

Mur de grimpe, skatepark ou encore atelier de création de bracelets : difficile de s’ennuyer à 2000-SPARK. Porté par le Centre de Loisirs de Neuchâtel, en collaboration avec l’association SPARK/Innov-Action, un vaste espace dédié au mouvement et à la création s’est installé sur les terrains de sport du quai Robert-Comtesse ainsi que dans la Patinoire secondaire du Littoral. Entièrement gratuit, l’événement a lieu tous les jours du 3 au 30 août.

Au-delà des infrastructures mises à disposition, la vocation de 2000-SPARK est aussi éducative. « C’est un laboratoire qui cherche à aller au contact des jeunes pour créer du lien et promouvoir un mode de vie sain et actif », explique Philippe Furrer, co-concepteur du projet, initialement développé dans le canton de Vaud. À l’origine de cette initiative, un constat criant. « Une bonne partie de la jeunesse n’est pas suffisamment active et est en proie à des problèmes de santé mentale », déplore celui qui a passé la majeure partie de sa carrière au Comité International Olympique. Si les clubs sportifs et les autres associations peuvent répondre à cette problématique, 2000-SPARK repose sur un modèle différent. Outre le libre accès, qui garantit une offre ouverte à toutes les classes sociales, les activités proposées sont encadrées et pratiquées dans un cadre bienveillant où l’esprit de compétition n’est pas de mise. « Ce mélange de sport, de culture et d’art urbain, c’est quelque chose qui parle aux jeunes d’aujourd’hui », souligne Philippe Furrer.