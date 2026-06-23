Une nouvelle ère pour le Centre de loisirs de Neuchâtel

Du changement dans le fonctionnement du Centre de loisirs de Neuchâtel. La semaine dernière, l’Assemblée générale de l’institution a voté à l’unanimité la dissolution de l’association. À sa place, une fondation a été créée afin de piloter la structure d’animation pour la jeunesse.
Un statut juridique qui correspond mieux aux besoins du Centre, notamment financiers. Par exemple, une fondation est tenue de faire réviser ses comptes par une fiduciaire et se trouve sous la supervision de l’autorité fédérale de surveillance des fondations.
Les jeunes qui fréquentent l’institution ne devraient remarquer aucun changement : les activités et les projets du Centre ne seront pas affectés par cette évolution. Celle-ci n’a pas non plus un impact majeur sur le fonctionnement du personnel.
Une institution qui évolue
Le directeur du Centre de loisirs, Michaël Frascotti, juge qu’avec l’extension des mandats de l’institution, le modèle associatif commençait à montrer ses limites. « Elle s’est renforcée depuis 2015 avec un mandat de travail social hors-murs ». A suivi, en 2021, une fusion avec la Jeunesse de la Côte, puis, en 2023, un mandat de médiation. L’année suivante, un nouveau secteur s’est ouvert du côté de Boudry.
Michaël Frascotti : « Je suis là depuis vingt ans. Quand je suis arrivé on était trois à temps partiel, aujourd’hui on est plutôt 20-25. »
Reste qu’on ne renonce pas sans réfléchir à une tradition qui date de plusieurs décennies. Le modèle associatif a accompagné le Centre de loisirs depuis sa fondation en 1964. Et si le changement a été adopté à l’unanimité, « il y a eu l’expression de choses qui étaient de l’ordre de l’émotion » au sein de l’Assemblée, note Michaël Frascotti. Certains craignaient que le Centre de loisirs perde son identité. Si le projet a su convaincre, c’est, selon lui, parce qu’« on a ancré cette notion de participation dans les buts même de la fondation ».
Michaël Frascotti : « On a réussi à démontrer qu’en fait c’était une étape supplémentaire qui ne remettait rien en cause. »
Prochain grand défi pour le Centre de loisirs, le projet d’animations 2000-Spark, cet été dans et autour des Patinoires du Littoral à Neuchâtel. /jhi