Une nouvelle ère pour le Centre de loisirs de Neuchâtel

Du changement dans le fonctionnement du Centre de loisirs de Neuchâtel. La semaine dernière, l’Assemblée générale de l’institution a voté à l’unanimité la dissolution de l’association. À sa place, une fondation a été créée afin de piloter la structure d’animation pour la jeunesse.

Un statut juridique qui correspond mieux aux besoins du Centre, notamment financiers. Par exemple, une fondation est tenue de faire réviser ses comptes par une fiduciaire et se trouve sous la supervision de l’autorité fédérale de surveillance des fondations.

Les jeunes qui fréquentent l’institution ne devraient remarquer aucun changement : les activités et les projets du Centre ne seront pas affectés par cette évolution. Celle-ci n’a pas non plus un impact majeur sur le fonctionnement du personnel.





Une institution qui évolue

Le directeur du Centre de loisirs, Michaël Frascotti, juge qu’avec l’extension des mandats de l’institution, le modèle associatif commençait à montrer ses limites. « Elle s’est renforcée depuis 2015 avec un mandat de travail social hors-murs ». A suivi, en 2021, une fusion avec la Jeunesse de la Côte, puis, en 2023, un mandat de médiation. L’année suivante, un nouveau secteur s’est ouvert du côté de Boudry.